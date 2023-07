Iraq: nuove proteste in tutto il Paese contro rogo copia del Corano in Danimarca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle proteste di questi giorni, il presidente della Repubblica d’Iraq, Abdullatif Rashid, ha dichiarato oggi che “condannando gli attacchi ignobili contro il sacro Corano, che provocano l’irritazione dei musulmani, lanciamo un appello alle organizzazioni internazionali e ai governi dei Paesi occidentali a porre fine all’istigazione e alle pratiche di odio, quali che siano i pretesti”. Di contro, Rashid, pur ribadendo il diritto di manifestare pacificamente, ha precisato che le proteste sono ammesse “a condizione che non causino danno allo Stato e al popolo”. Alla popolazione irachena, inoltre, Rashid ha rivolto un appello affinché “faccia attenzione a non lasciarsi coinvolgere nel complotto di sedizione condotto da personalità e partiti violenti, che vivono nei Paesi occidentali e ne sfruttano le leggi per realizzare i loro obiettivi sospetti contro l’Iraq e gli iracheni”. Secondo il presidente, infatti, “la sequenza degli eventi indica l’esistenza di una volontà di provocare esclusivamente gli iracheni, di dimostrare che l’Iraq è pericoloso per le ambasciate straniere e di esercitare pressioni affinché si adottino misure diplomatiche dannose per gli iracheni dentro e fuori il Paese”. (segue) (Irb)