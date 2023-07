Salario minimo: Corrado (Pd), garanzia di uscire da sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'apertura di Meloni sul salario minimo è iniziata una sfilza di dichiarazioni, una più surreale dell'altra. È evidente che la concertazione sia importante e che possa ottenere risultati anche più cospicui dei 9 euro. Ma chi si ferma a questo pezzo del ragionamento finge di non sapere cosa siano il precariato, i contratti e contrattuoli pirata che le lavoratrici e i lavoratori sono costretti ad accettare. Modalità di ingaggio utili ad applicare il principio del divide et impera e ad impedire, di fatto, la sindacalizzazione dei dipendenti, anche all'interno della medesima azienda. Il salario minimo diventerebbe una misura universale, una garanzia di uscire dallo sfruttamento per tutte e tutti, a prescindere dalla possibilità di chiedere e ottenere di più. Minimo vuol dire minimo. L'italiano è una bellissima lingua". Lo scrive, in una nota, Annalisa Corrado, della segreteria nazionale del Partito democratico. (Com)