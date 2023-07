Israele: oltre 40.000 manifestanti verso la Knesset per protestare contro riforma giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori della protesta hanno previsto l’installazione di tende a Gan Sacher, zona nei pressi della Knesset, e di restare sul posto per un tempo indefinito. Manifestazioni si stanno tenendo, inoltre, da giorni, in 150 città del Paese. Lo scorso 20 luglio, il capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, aveva incontrato i manifestanti, assicurando loro che le forze di sicurezza avrebbero garantito il loro diritto di protesta, esortandoli al contempo a non bloccare il traffico sull’autostrada. Inoltre, ieri, 1.142 riservisti dell’aviazione delle Forze di difesa israeliane (Idf), tra i quali oltre 400 piloti, avevano pubblicato una lettera in cui annunciavano che avrebbero sospeso il loro servizio volontario in segno di protesta contro la riforma del sistema giudiziario. Lo stesso annuncio era giunto anche dai riservisti degli altri reparti delle Idf. Di fronte alle tensioni interne, che riguardano non solo la società, ma anche gli apparati militari, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha dichiarato di tentare di ottenere un rinvio del voto alla Knesset sulla proposta di riforma della giustizia, “per ottenere un ampio consenso e per garantire la sicureza dello Stato di Israele”. (Res)