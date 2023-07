Turchia-Algeria: presidenti discutono di relazioni bilaterali, incontro tra le delegazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha discusso per oltre due ore, presso la sua sede istituzionale al palazzo Dolmabahce, a Istanbul, con l’omologo della Repubblica democratica e popolare d’Algeria, Abdelmadjid Tebboune. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, al centro dei colloqui ci sono state le relazioni bilaterali e i modi per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Erdogan e Tebboune, inoltre, hanno affrontato diverse questioni regionali e internazionali. Dopo il loro incontro, si sono tenuti i colloqui tra le rispettive delegazioni ministeriali, mentre per questa sera è prevista una cena in onore degli ospiti offerta dal presidente turco. La delegazione algerina era costituita dal ministro degli Esteri, Ahmed Attaf, dal ministro delle Finanze, Laaziz Faid, dal ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie, Mohamed Arkab, dal ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, Karim Bibi Triki, dal ministro dell’Industria e della Produzione farmaceutica, Ali Aoun, dal ministro del Commercio e della Promozione delle esportazioni, Tayeb Zitouni, dal ministro delle Politiche abitative, Tarek Belaribi, dal ministro dei Lavori pubblici e delle Infrastrutture di base, Lakhdar Rakhroukh, e dal ministro dell’Economia, Yacine el Mahdi Oualid. (Tua)