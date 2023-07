Difesa: Caserma Predieri Rovezzano, nuovo quartier generale Mnd-S Nato e opportunità per cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la progettazione è stata posta particolare attenzione alla sostenibilità ecologica, con basso impatto ambientale, nonché al rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dagli standard della Nato. La Caserma sarà sede di un Comando e non di unità operative. Un opera che avrà importanti ricadute economiche positive nella zona. Infatti a Rovezzano si trasferiranno molte famiglie, con tutto l’indotto che questo comporterà, in modo positivo, sul tessuto economico locale. Trattandosi di un Quartier Generale sede di uffici, inoltre, non vi sarà la presenza di traffico di mezzi militari “impattanti”. La Caserma porterà nell’area solamente maggior benessere e sicurezza senza alcun disagio per i residenti. (Com)