Business news: acquisizione Activision, accordo Microsoft-Sony su titoli videoludici

- Microsoft e Sony hanno raggiunto un accordo per mantenere sulla piattaforma PlayStation alcuni tra i più importanti titoli videoludici di Activision-Blizzard, dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima da parte del colosso dell'informatica statunitense. "Siamo lieti di informare che Microsoft e PlayStation hanno firmato un accordo vincolante per tenere Call of Duty sulla PlayStation dopo l'acquisizione di Activision Blizzard", ha scritto su Twitter Phil Spencer, responsabile di XBox. Sony e Microsoft sono concorrenti diretti nel settore delle consolle di videogiochi, con le piattaforme PlayStation e XBox. (Was)