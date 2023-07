G20: Lega, Italia tra iniziatori Alleanza globale biocarburanti, ottimo impegno Gava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la Global biofuel alliance promossa al G20 Energia di Goa con l'Italia tra gli iniziatori dell'alleanza. Ottimo l'impegno del viceministro Gava nel portare avanti l'idea che i biocarburanti sono la chiave per un'evoluzione davvero green che non sia a discapito della tecnologia o di comparti strategici per il made in Italy come l'automotive. Ora avanti tutta investendo nella ricerca sui carburanti rinnovabili per una vera neutralità tecnologica". Lo affermano i senatori della Lega in commissione Ambiente Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Pontenti. (Rin)