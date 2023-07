Sudan: raid su case civili nel Darfur, bilancio sale ad almeno 16 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale ad almeno 16 morti il bilancio dei raid effettuati su quartieri abitati di Nyala, città situata nello Stato sudanese del Darfur occidentale. Lo hanno riferito fonti a locali a "New Arab", aggiornando l'ultimo bilancio - di 14 morti - annunciato ieri da un portavoce dell'esercito che accusava le Forze di supporto rapido (Rsf) del raid. “Le milizie ribelli hanno preso di mira con un drone i civili che si erano radunati per accogliere i militari dell'esercito nelle zone di Al-Azuzab e Wad Ajeeb (nel sud di Khartum). L'attacco ha provocato la morte di 14 civili e il ferimento di altri 15”, ha sostenuto il portavoce. Secondo l'esercito, gli attacchi sono stati condotti con droni e sistemi missilistici antiaerei a corto raggio (i Manpads). Secondo la nuova fonte, invece, il bombardamento avrebbe colpito case che si sono trovare nel fuoco incrociato delle Rsf e dell'esercito regolare, in guerra dallo scorso 15 aprile per il controllo del potere e del territorio. Nella capitale del Darfur occidentale, El Geneina, vicino al Ciad, i cecchini avrebbero sparato ai residenti dai tetti sin dall'inizio dei combattimenti e decine di migliaia di persone sono già fuggite oltre il confine. Oltre 2 milioni e mezzo di persone sono state costrette a lasciare il Sudan e cercare rifugio nei Paesi vicini. (segue) (Res)