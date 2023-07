Roma: Foschi-Di Traglia (Pd), alla Festa dell'Unità ricordiamo strage Utoya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svolgeremo un minuto di silenzio alla Festa dell'Unità di Roma, a Caracalla, per commemorare i 77 tra ragazze e ragazzi della giovanile socialista norvegese che persero la vita nell'attentato di Utoya. Lo dichiara il segretario del Pd Roma Enzo Foschi. "Il ricordo di quanto successe ad Utoya 12 anni fa deve spingerci a guardare in profondità la radicalità e l'estremismo della destra in Europa. L'odio, l'esaltazione della violenza contro chi viene ritenuto diverso da se può generare quello che è avvenuto ad Utoya contro le compagne e i compagni dei giovani socialdemocratici norvegesi", conclude Ludovico Di Traglia vice segretario Pd Lazio e segretario dei giovani democratici del Lazio. (Com)