Maltempo: Coldiretti, violento nubifragio su Romagna alluvionata

- Un violento temporale con forte vento e grandinate ha interessato la Romagna distruggendo le coltivazioni risparmiate dall'alluvione. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nel sottolineare che nel Ravennate, dono state colpite in particolare le aree di Lavezzola, Conselice, Voltana, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo e buona parte della costa, da Casalborsetti a Marina di Ravenna. I danni più ingenti - sottolinea la Coldiretti - si segnalano ad Alfonsine, Fusignano e Conselice dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, divelto serre, fatto crollare alberi e letteralmente piegato decine di filari di vite. Altri danni su frutteti si segnalano in particolare ad Alfonsine dove il vento - precisa la Coldiretti - è stato accompagnato da grandine di grosse dimensioni. Il ripetersi di questi eventi calamitosi - afferma Coldiretti - conferma l’impatto devastante dei cambiamenti climatici con sempre maggiori danni alle produzioni agricole, sia alle piante che ai frutti, peraltro già in parte compromesse dagli eventi calamitosi dei mesi scorsi. Coldiretti invita gli agricoltori a presentare quanto prima le segnalazioni di rito al fine di poter delimitare e censire nel dettaglio le aree colpite e avviare le procedure volte all’ottenimento dei benefici di legge e quindi il ristoro degli eventuali danni patiti. (Com)