Germania: Lindner, servono lavoratori qualificati, non favorire pre-pensionamenti a 63 anni

- Servono incentivi per convincere la popolazione tedesca a lavorare più a lungo e non finanziare potenziali pensionamenti a 63 anni. Lo ha detto il ministro delle Finanze Christian Lindner in un'intervista ai media del gruppo Funke. “Dovremmo superare il lavoro part-time indesiderato attraverso una migliore assistenza all'infanzia. E perché non creiamo incentivi per far desiderare alle persone di lavorare più a lungo, invece di finanziare la loro pensione a 63 anni? Questo è un bonus che toglie da mercato lavoratori qualificati", ha detto Lindner. “Inoltre, ci sono milioni di persone che teoricamente sono disponibili per il mercato del lavoro ma vivono di incentivi sociali. Dobbiamo incoraggiare queste persone ad entrare nel mercato del lavoro", ha detto il ministro che è anche leader del Partito liberaldemocratico (Fdp). Lindner ha poi sottolineato: "Le discussioni sulla settimana di quattro giorni non ci aiuteranno a finanziare il nostro livello sociale e i nostri standard ambientali a lungo termine". (Geb)