Francia: 12 mesi di reclusione a 23enn di Seyne-sur-Mer per scontri dopo morte Nahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 23 anni francese di Seyne-sur-Mer, nel dipartimento del Var, è stato condannato a 12 mesi di reclusione per aver partecipato alle violenze urbane seguite alla morte di Nahel, il 17enne ucciso a Nanterre lo scorso 27 giugno. Dopo tre settimane trascorse in custodia cautelare, il giovane è stato condannato per le violenze avvenute la sera del 30 giugno. Secondo l'avvocato di uno degli agenti di polizia leggermente ferito durante questa serata, il suo assistito ha affrontato una "vera rivolta" in cui la polizia ha dovuto "evitare colpi di mortaio e assicurarsi che i manifestanti non appiccassero fuoco all'arredo urbano". Stando a quanto riferisce “Var-Matin”, il 23enne è stato arrestato assieme ad altri due minorenni dopo aver appiccato il fuoco a un cassonetto della spazzatura. Il giovane si è difeso affermando di essersi trovato sul posto per “incontrare degli amici”, ma questa versione dei fatti non ha convinto le autorità giudiziarie dato che nella sua borsa, al momento dell'arresto, sono stati trovati un passamontagna, un paio di guanti e due martelli. La morte di Nahel, ucciso da un agente di polizia per non essersi fermato a un posto di blocco, ha provocato dure proteste in tutta la Francia durate per diversi giorni e sfociate in violenti scontri fra la polizia e i manifestanti. (Frp)