Maltempo: Carra e Piloni (Pd), regione utilizzi Finlombarda per sostenere agricoltori

- Regione Lombardia utilizzi anche Finlombarda per sostenere gli agricoltori messi in ginocchio dal maltempo che ha colpito gran parte della Lombardia. A chiederlo sono i consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Matteo Piloni che spiegano: “Per fronteggiare l’emergenza la Regione deve mettere in campo un piano straordinario per sostenere il settore, con operazioni di credito e a fondo perduto per garantire agli agricoltori liquidità a tassi super agevolati in breve tempo. Ricordiamo che ad oggi Finlombarda, come evidenziato dalla Corte dei Conti, ha utilizzato solo 184 milioni dei 651 ricevuti dalla Regione. Di fronte all’emergenza in atto dire "abbiamo sempre fatto così" non basta più. Chiediamo con forza alla giunta regionale di non limitarsi a chiedere sostegno al governo, per quanto doveroso, ma di intervenire con tutti gli strumenti che ha a disposizione, e quindi anche con Finlombarda”. (Com)