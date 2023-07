Argentina: proseguono a Washington i colloqui con l'Fmi, si auspica accordo nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono a Washington i colloqui fra il governo dell'Argentina e il Fondo monetario internazionale (Fmi) in vista di raggiungere un accordo nei prossimi giorni. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa "Telam", secondo cui la delegazione inviata negli Usa dal ministro dell'Economia Sergio Massa dovrebbe proseguire il dialogo con i rappresentanti del Fondo in ambasciata, alla presenza dell'ambasciatore Jorge Arguello. Fonti vicine al ministro dell'Economia e candidato alla presidenza di Unión por la Patria hanno inoltre confermato che le comunicazioni tra Massa, i suoi funzionari e l'Fmi "sono periodiche". I negoziati negli Stati Uniti sono iniziati martedì scorso alla presenza del viceministro Gabriel Rubinstein e del vicepresidente della Banca centrale, Lisandro Cleri, insieme al direttore dell'istituto di credito, Jorge Carrera. Giovedì mattina si sono aggiunti al dialogo altri alti funzionari, fra i quali ​​il ​​capo dei consiglieri del ministero, Leonardo Madcur, e il segretario alle Finanze Raúl Rigo. Secondo le indiscrezioni trapelate, era sembrato plausibile che lo stesso Massa potesse mettersi in viaggio questo fine settimana per chiudere l'accordo, ma le trattative si sono inasprite nell'ultimo tratto e la trasferta del ministro a Washington è stata sospesa: "non si sa ancora" quando la trasferta di Massa sarà programmata a coronamento dell'accordo, hanno riferito le fonti. Nel frattempo è atteso l'annuncio di nuove misure governative per rafforzare le riserve e migliorare la sostenibilità fiscale, annuncio che secondo gli analisti potrebbero arrivare domani o lunedì. Mancano i dettagli tecnici, ma le fonti della delegazione hanno assicurato a "Télam" che il governo continua a lavorare su nuove misure. Il presidente argentino Alberto Fernández ha intanto rivelato ieri di aver avuto un dialogo telefonico con il capo dell'Fmi, Kristalina Georgieva, e ha affermato che il governo "sta lavorando a pieno ritmo cercando di raggiungere un accordo", mentre a Washington sono proseguite le trattative della delegazione del Palacio de Hacienda con i tecnici dell'organizzazione multilaterale. (Abu)