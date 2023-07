Clima: Bonelli (Avs), proseguono danni e temperature record, ma i negazionisti impazzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si fermano i disastri causati dalla crisi climatica, dopo la tromba d'aria di ieri a Milano che, unita alla grandinata diffusa ha causato danni alle case e alla colture, oggi il nubifragio vicino a Cremona, con grandinata con chicchi come palle da tennis e blackout cittadini". Così, in una nota, il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "Mentre al sud prosegue il record di temperature in ascesa che, con l'arrivo del Caronte bis, prevede una nuova fiammata africana con l'anticiclone che porterà temperature oltre i 45 gradi anche in Puglia e picchi di 48 gradi, di nuovo, in Sardegna. Ma se io mi azzardo a sostenere che, citando le parole degli scienziati e dei meteorologi, questa è la conseguenza della crisi climatica, vengo riempito di insulti e minacce. Intanto i portavoce del negazionismo climatico continuano a impazzare nei media e sui social con le loro teorie che disconoscono l'origine antropica dei disastri della crisi climatica", conclude.(Com)