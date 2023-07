Maltempo: Beduschi, piena sintonia con ministro Lollobrigida per stato di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito oggi il ministro Lollobrigida, che mi ha confermato la piena disponibilità del governo a trovare soluzioni per i danni subiti dal settore agricolo dopo la richiesta da parte della Regione dello stato di calamità, che partirà nei prossimi giorni". Lo dichiara l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, che oggi si è recato a visitare diverse realtà lombarde, in particolare nella provincia di Mantova, colpite da violente grandinate. "In Lombardia –prosegue l'assessore Beduschi- è iniziato e proseguirà in questi giorni il lavoro di raccolta e conteggio dei danni a campi e aziende dopo le ondate di maltempo di queste ore, fondamentale per deliberare la richiesta al governo. È chiaro che non lasceremo niente di intentato per ristorare gli agricoltori colpiti". "Allo stesso tempo però –continua- credo sia davvero arrivato il momento di avviare una seria riflessione su come il sistema possa essere meglio a fianco degli agricoltori, il cui lavoro è sempre più condizionato dal clima impazzito. Basti pensare che in un anno nel quale pare scongiurata la siccità, arrivano le grandinate". "Un primo passo- conclude Beduschi- deve essere quello di rivedere e incentivare il ricorso alle assicurazioni, a supporto di un sistema pubblico che deve rivedere il concetto di 'emergenza' e fare i conti con problemi che stanno purtroppo diventando sempre più frequenti". (Com)