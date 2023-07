Usa: Jill Biden da domani a Parigi per celebrare il rientro nell'Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, si recherà a Parigi la prossima settimana per celebrare il ritorno degli Stati Uniti all'Unesco. Lo riferisce la "Cnn" che cita alti funzionari Usa a conoscenza dei fatti. La first lady partirà da Washington per Parigi domani sera. Lunedì incontrerà la first lady francese, Brigitte Macron, e visiterà in seguito Mont Saint Michel, patrimonio mondiale dell'Unesco. Previsto anche un omaggio ai membri del servizio americano caduti della seconda guerra mondiale al cimitero americano in Normandia. Gli Stati Uniti si sono ritirati dall'Unesco (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) sotto l'amministrazione del precedente presidente Donald Trump, giustificando la loro decisione con presunti pregiudizi anti-israeliani dell'organizzazione e determinando di fatto un aumento delle quote associative dovute all'Unesco. Secondo le fonti, obiettivo della visita è di ribadire l'impegno di Washington per i progetti di cooperazione multilaterale nei settori dell'istruzione, della scienza, della cultura e della comunicazione. L'Unesco designa anche i siti del "patrimonio mondiale" dell'umanità.(Was)