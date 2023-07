Egitto-Algeria: presidente Al Sisi ratifica la nomina del nuovo ambasciatore in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ratificato, oggi, la nomina, da parte del ministero degli Esteri, del nuovo ambasciatore egiziano in Turchia, Amr el Hamami. Lo si apprende dal quotidiano egiziano “Al Ahram”, secondo il quale la ratifica di Al Sisi è stata pubblicata oggi sulla Gazetta Ufficiale. Lo scorso 29 maggio, infatti, durante un colloquio telefonico, Al Sisi aveva concordato con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, di innalzare il livello delle relazioni tra i due Paesi e di nominare i rispettivi ambasciatori. Ankara, da parte sua, aveva nominato come suo rappresentante diplomatico al Cairo Salaih Mutlu Sen, ex incaricato d’affari presso l’ambasciata di Turchia in Egitto. Come riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”, ieri, dopo il suo ritorno da un tour diplomatico che lo aveva condotto in Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica turca di Cipro Nord, Erdogan aveva annunciato che “lo sviluppo delle relazioni con l’Egitto aumenterà notevolmente il nostro potenziale economico”. “Inoltre, abbiamo intrapreso azioni riguardanti il gas naturale con la Libia”, aveva aggiunto Erdogan, “con questi sviluppi, le relazioni tra Turchia ed Egitto si svilupperanno in modo molto diverso”. In quella stessa occasione, inoltre, il presidente turco aveva annunciato che, a breve, si recherà in visita ufficiale in Libia. (Cae)