Cambogia: domani le elezioni parlamentari, Hun Sen prepara l'investitura del figlio maggiore (6)

- Negli ultimi mesi, Hun Sen ha preparato accuratamente il terreno in vista del voto di domani. Il 15 maggio il Consiglio costituzionale della Cambogia ha estromesso dall'elezione il Partito della luce di candela, co-fondato negli anni Novanta dal leader di opposizione Sam Rainsy, e rimasto inattivo per quasi un decennio, prima di riprendere l'attività a ottobre 2021. Secondo il Consiglio costituzionale, il partito non ha presentato entro i termini previsti la documentazione necessaria. Altre 18 sigle politiche si sono registrate in vista del voto, ma nessuna era ritenuta un avversario credibile del partito di governo. Nelle scorse settimane, inoltre, diversi esponenti dell'opposizione sono stati arrestati. A giugno, per scongiurare il rischio di una campagna di boicottaggio del voto, Hun Sen ha anche annunciato l'emendamento delle leggi elettorali per rendere ineleggibile chiunque non eserciti il diritto di voto. Secondo il primo ministro, le nuove disposizioni serviranno a dimostrare la "responsabilità civica dei futuri candidati". L'emendamento alle norme elettorali annunciato da Hun Sen comporta di fatto anche la definitiva esclusione dalla vita pubblica dagli oppositori che in questi anni hanno scelto l'esilio autoimposto per sottrarsi a mandati d'arresto. (Fim)