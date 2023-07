Ue: Confindustria, fare presto su negoziato su tecniche di evoluzione assistita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte, a Bruxelles, il negoziato sulla proposta di regolamento per inquadrare nella normativa della Ue le tecniche di evoluzione assistita (Tea). In altri termini, le nuove tecniche del genoma. Il progetto legislativo della Commissione – fa sapere Confagricoltura – sarà presentato ufficialmente al Consiglio Agricoltura nel corso della riunione che si terrà il 25 luglio. Dopo la presentazione, i ministri formuleranno le prime reazioni. "È un passaggio di grande importanza per l'agricoltura italiana ed europea - sottolinea il presidente dell'Organizzazione agricola, Massimiliano Giansanti - Finalmente, seguendo le indicazioni del mondo scientifico, viene posta l'attenzione sulla sicurezza e sui requisiti dei prodotti e non sulle tecniche utilizzate per produrli. Le nuove tecniche del genoma sono in grado di dare agli agricoltori, grazie alla ricerca e alle innovazioni, nuovi strumenti per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per continuare a ridurre la pressione sulle risorse naturali, a partire dall'acqua. Salvaguardando, allo stesso tempo, i potenziali di produzione", ha aggiunto. (segue) (Com)