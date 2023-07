Ue: Confindustria, fare presto su negoziato su tecniche di evoluzione assistita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta della Commissione contiene alcuni elementi che richiederanno un particolare approfondimento. Ad esempio, la tracciabilità e la gestione a livello nazionale delle procedure di verifica - rileva Giansanti -. Sono problemi superabili. Quello che più conta è arrivare alla decisione finale il più rapidamente possibile, senza dover attendere le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e l'insediamento della nuova Commissione europea. L'invito che, dunque, rivolgiamo all'Europarlamento e al Consiglio è quello di far presto". Confagricoltura evidenzia che la presidenza spagnola di turno del Consiglio considera prioritario il "dossier" sulle Tea e, per facilitare le discussioni, il tema sarà all'ordine del giorno della riunione ministeriale informale in programma, a Cordoba, a metà settembre. "Siamo convinti che l'Italia avrà un ruolo fondamentale nel corso del negoziato - conclude il presidente di Confagricoltura - Con l'avvio della sperimentazione in campo varata dal Parlamento con il pieno sostegno del governo, l'Italia ha già inviato un messaggio inequivocabile". (Com)