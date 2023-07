Uruguay: almeno 2 mila pinguini trovati morti sulle spiagge orientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2 mila pinguini sono stati trovati morti sulle spiagge orientali dell'Uruguay negli ultimi dieci giorni, una carneficina le cui cause non sono ancora state chiarite. Secondo quanto riferito ai media dalla responsabile del ministero dell'Ambiente uruguaiano, Carmen Leizagoyen, si tratta per la maggior parte di giovani Pinguini di Magellano, una specie diffusa sulle coste dell'America meridionale, dal Cile all'Argentina fino al Sudafrica. Secondo i primi test effettuati sui loro corpi, i pinguini non sarebbero stati infettati dall'influenza aviaria e sarebbero morti nell'oceano Atlantico prima di essere sospinti dalle correnti sulle coste dei dipartimenti uruguaiani di Canelones, Maldonado e Rocha. Secondo altri esperti, il numero di pinguini morti potrebbe essere ancora più altro e dipendere da una mancanza di alimenti nelle acque dell'oceano Atlantico. Questa specie di pinguino, che nidifica nel sud dell'Argentina, migra verso nord alla ricerca di acque più calde durante l'inverno australe, e può risalire fino alle coste dello stato brasiliano dell'Espirito Santo. (Abu)