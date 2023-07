Taranto: Crosetto, sindacati possono tranquillizzarsi, Arsenale non sarà chiuso o privatizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il caldo di questi giorni ha avuto effetti anche a Taranto. Le dichiarazioni di alcuni esponenti sindacali (Fp Cgil - Cisl Fp - Uil Pa) e politici (del Pd) che ipotizzano privatizzazioni e chiusure, per l’Arsenale di Taranto, gioiello storico e centro vitale della Marina militare italiana, sono del tutto assurde, false e prive di fondamento": così il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, in una nota alla stampa. "Non ci si può inventare falsi problemi per poi poter vantare false soluzioni e far finta di assolvere al proprio ruolo. In ogni caso, si tranquillizzino, sia i sindacati confederali che gli esponenti politici: nessuna privatizzazione e nessuna chiusura è in vista per l’Arsenale di Taranto, vanto e orgoglio della nostra Marina. È, invece, vero il contrario: sono pronti e verranno effettuati importanti investimenti, rilancio e crescita, nei prossimi anni, per l’Arsenale. Inoltre, vi sono delle competenze strategiche che la Marina militare intende continuare a esprimere direttamente, avvalendosi delle proprie maestranze. Si tratta di attività non delegabili per la sensibilità della funzione che hanno o che richiedono immediatezza di disponibilità e risposta", afferma il ministro nella nota. (segue) (Com)