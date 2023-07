Taranto: Crosetto, sindacati possono tranquillizzarsi, Arsenale non sarà chiuso o privatizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale civile, prosegue Crosetto, "verrà dunque chiamato a interpretare un ruolo nuovo, pienamente integrato nel modello logistico manutentivo adottato per il supporto alla nostra flotta. Un ruolo indispensabile che richiede un’elevata capacità di confronto con la crescente complessità dei nuovi sistemi e con le dinamiche operative della controparte industriale". "Un ruolo nuovo che richiederà anche dei processi formativi dedicati e comporterà delle condizioni lavorative più elevate, più remunerative e in linea con le nuove funzioni. Questo, naturalmente, sempre che il nostro Parlamento accetti di finanziare gli ambiziosi piani di rilancio di tutti gli arsenali della Marina", ha sottolineato il ministro. "Infatti, in una democrazia parlamentare, come è la nostra, il ministro propone, il Parlamento dispone. Infine, sarebbe meglio che, al posto di inventarsi polemiche per uscire sui giornali, i sindacati facciano e indichino proposte concrete, innovative e di prospettiva”, ha concluso Crosetto. (Com)