Sud: Fitto, impegnati per Zona economica speciale, è lavoro decisivo

- "Interrogarsi sul ruolo del Sud Italia e dell'Italia in Europa anche nel confronto con le altre grandi economie e livello mondiale rappresenta sicuramente un tema di stretta attualità, che si coniuga alle scelte che il nostro governo sta portando avanti". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto, in un passaggio del suo video intervento che sarà trasmesso questa sera in occasione del "Festival del sarà", in programma fino a domani a Termoli. "Nel contesto di riferimento il Sud Italia gioca una partita rilevante perché ha oggi di fronte a sé l'opportunità di utilizzare ingenti risorse, a condizione però che sia in grado di invertire alcune tendenze: la prima è quella di utilizzare bene e al meglio le risorse disponibili, evitando una frammentazione delle stesse e concentrandole sugli interventi di carattere strategico - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Abbiamo quindi avuto il via libera per immaginare la costituzione della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. E' un lavoro decisivo sul quale siamo impegnati in questi giorni". Fitto ha concluso: "Mi auguro e sono certo che da questo Festival verranno suggestioni, suggerimenti e proposte utili per le scelte delle azioni da portare avanti e per la praticità della loro realizzazione". (Rin)