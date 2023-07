Brasile: ministro Energia, Alleanza globale biocarburanti occasione per concretizzare decarbonizzazione nei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro brasiliano delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira, ha partecipato oggi al lancio della Global Biofuels Alliance (Gba), iniziativa promossa nel quadro della ministeriale Energia tenuta a Goa, in India. Lo riferisce in una nota il ministero dell'Energia brasiliano (Mme), sottolineando che l'iniziativa è guidata dal Paese asiatico insieme a Brasile e Stati Uniti. Il progetto, che mira ad attrarre un maggior numero di Paesi nell'alleanza, punta ad espandere la cooperazione tecnica e tecnologica volta all'espansione dei biocarburanti, alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e alla transizione energetica. Nel suo intervento, Silveira ha evidenziato che il Brasile ha sostenuto fin dall'inizio il progetto, che mira a “offrire al mondo una proposta concreta e immediata per la decarbonizzazione del settore dei trasporti”, ha evidenziato il ministro. “Il Brasile accoglie con favore e abbraccia con entusiasmo l'iniziativa indiana di lanciare la Global Alliance for Biofuels, che avrà la missione di aiutare i paesi, in particolare quelli del Sud del mondo, a percorrere un percorso energetico sostenibile e contribuire d'ora in poi alla lotta contro il cambiamento climatico. In questo settore possiamo garantire la generazione di posti di lavoro e reddito, prezzi più bassi per i consumatori e una riduzione dell'impronta di carbonio nel settore dei trasporti. Non vogliamo essere isolati dal mondo. Vogliamo una mobilità sostenibile più efficiente ed economica per le nostre popolazioni”, ha aggiunto. (segue) (Brb)