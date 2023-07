Brasile: ministro Energia, Alleanza globale biocarburanti occasione per concretizzare decarbonizzazione nei trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silveira ha sottolineato che il Brasile ha già una soluzione tecnologica altamente competitiva ed efficiente, che sono i veicoli flex-fuel, lanciati nel 2003 durante il primo mandato del presidente Lula. “L'auto flex-fuel, che consente l'utilizzo di qualsiasi proporzione di etanolo e benzina, è stata una pietra miliare storica per il Paese, portando al consumatore alternative nuove ed economiche, contribuendo alla sostenibilità ambientale e proiettando un nuovo scenario per l'industria automobilistica nazionale. E i risultati della politica sull'etanolo in Brasile sono riconosciuti dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che, nei suoi documenti e rapporti ufficiali, ha evidenziato che i biocarburanti e la bioenergia giocheranno un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione, nella transizione energetica e nella fornitura di energia sostenibile per i prossimi decenni”, ha evidenziato Silveira. Il ministro ha quindi sottolineato che il Brasile ha la matrice energetica più pulita tra le principali economie del mondo e che i biocarburanti fanno parte della strategia nazionale per il pieno rispetto del contributo determinato a livello nazionale (Ndc) brasiliano nell'accordo di Parigi. Tra le azioni sviluppate dal ministero dell'Energia brasiliano ci sono i programmi Renovabio e Fuel of the Future. "Credo sia opportuno qui fornire un esempio dello sforzo del nostro governo. Stiamo lavorando attivamente alla nostra ultima iniziativa chiamata 'Fuel of the Future', che intende far avanzare ulteriormente il Brasile con una politica pubblica integrata volta a promuovere una mobilità sostenibile a basse emissioni di carbonio", ha affermato Silveira durante l'evento. (segue) (Brb)