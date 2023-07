Brasile: ministro Energia, Alleanza globale biocarburanti occasione per concretizzare decarbonizzazione nei trasporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Mme sta anche lavorando alla proposta di aumentare il contenuto di etanolo nella benzina dal 27,5 al ​​30 per cento, percentuale che sarà discussa al National Energy Policy Council. Secondo il ministro, promuovere l'industria energetica dello zucchero è una priorità per il governo federale, sottolineando che l'etanolo contribuisce a rendere il Brasile un processo di decarbonizzazione economico e competitivo. "L'integrazione di programmi mirati alla mobilità sostenibile consentirà di ridurre l'intensità di carbonio dei carburanti con un maggiore utilizzo di etanolo, biodiesel e biometano, mentre l'industria automobilistica brasiliana avrà obiettivi per i suoi motori più efficienti", ha concluso. Oggi l'80 per cento della flotta brasiliana di veicoli leggeri è costituita da veicoli flex-fuel, le cui vendite hanno raggiunto circa 40 milioni di unità in questi 20 anni. In quasi 40 anni, riferisce ancora il governo, l'uso di etanolo in Brasile ha permesso di risparmiare più di 2,5 miliardi di barili di petrolio equivalente, che corrisponde a più di due anni dell'attuale produzione di petrolio brasiliano. Ciò equivale a oltre 200 miliardi di dollari ai prezzi correnti. Con questo spostamento dell'uso dei derivati ​​fossili, si stima che siano state emesse più di 1,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente. (Brb)