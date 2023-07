G20: Lega, grazie a viceministro Gava Italia in alleanza biofuel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie anche al lavoro del viceministro all'Ambiente, Vannia Gava, parte la Global biofuel alliance promossa al G20 Energia di Goa. Con l'adesione di 19 Paesi, è un vanto per l'Italia essere tra i promotori. I biocarburanti hanno un'importanza strategica per una crescita sicura e davvero ecologica. Biometano avanzato e Hvo sono il futuro. Dobbiamo investire con convinzione sulla ricerca per i carburanti rinnovabili. La Lega sarà sempre in prima linea per raggiungere una piena neutralità tecnologica. Si può rispettare il pianeta anche salvaguardando il comparto dell'automotive dalle batterie cinesi". Lo dichiarano, in una nota, i deputati della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni e Graziano Pizzimenti. (Com)