Russia: ministero Esteri, morte giornalista "Ria Novosti" atto premeditato, responsabili saranno puniti

- La morte del corrispondente di guerra dell'agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, Rostislav Zhuravlev, è stato un atto premeditato e un “crimine atroce” che sarà punito. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Zhuravlev, secondo quanto riferito in precedenza dal dicastero della Difesa russo, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in seguito a un attacco effettuato dalle forze ucraine con bombe a grappolo. Nello stesso bombardamento, altri tre giornalisti russi sono rimasti feriti. "I responsabili del brutale massacro del giornalista russo subiranno inevitabilmente una meritata punizione. Anche coloro che hanno fornito munizioni a grappolo ai loro protetti di Kiev condivideranno l'intera misura della responsabilità", ha affermato Zakharova in una nota. "Il regime di Kiev continua la pratica del terrore criminale". "Tutto indica che l'attacco al gruppo giornalistico non è stato effettuato per caso: i corrispondenti stavano raccogliendo materiale per fornire informazioni sul bombardamento di alcuni insediamenti nella regione di Zaporozhzhia da parte dei combattenti del regime di Kiev con munizioni a grappolo vietate in molti Paesi del mondo", ha sottolineato la portavoce. (segue) (Rum)