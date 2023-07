Russia: ministero Esteri, morte giornalista "Ria Novosti" atto premeditato, responsabili saranno puniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zakharova ha osservato che Stati Uniti, Regno Unito e Francia "esprimono preoccupazione per la sicurezza dei giornalisti solo a parole, ma in realtà sono sponsor di terroristi". "Non ci illudiamo: le strutture internazionali competenti preferiranno, come avvenuto sinora, chiudere un occhio su questo crimine atroce, che, di fatto, le rende complici dell'illegalità terroristica di Kiev", ha concluso la portavoce del ministero russo. (Rum)