© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione da parte di Patrick Zaki di tornare in Italia con un volo di linea e non con un volo di Stato la interpreto come una scelta di indipendenza e di autonomia. Una bella scelta. Così su Twitter il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Lo lascerei in pace: ha già passato 22 mesi nelle carceri dell'Egitto", ha aggiunto. (Rin)