Iran: ministero degli Esteri convoca l’ambasciatore di Danimarca dopo “insulto” al Corano

- Il ministero degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran ha convocato l’ambasciatore di Danimarca, Jasper Vahr, a seguito del nuovo episodio di “profanazione e insulto al sacro Corano”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Fars News”, precisando che il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha duramente condannato l’“azione offensiva” compiuta ieri a Copenhagen, dove, come testimoniato da un video diffuso ieri sui social network, un militante del gruppo di estrema destra danese, Danske Patrioter, ha incendiato una copia del Corano e calpestato la bandiera irachena. “Il rogo dei libri riporta la mente all’atmosfera oscura dell’era dell’ignoranza e del Medio Evo, che è la maggiore minaccia per la libertò di pensiero in Occidente”, ha dichiarato il direttore generale del dipartimento per l’Europa Occidentale presso il ministero degli Esteri iraniano, Seyyed Abbas Araghchi, che ha formalmente trasmesso la convocazione a Vahr. “Il governo della Repubblica islamica, assieme ai liberi pensatori e ai musulmani del mondo, desidera che il governo danese adotti misure concrete per impedire che si ripetano tali gesti arretrati e oscurantisti”, ha aggiunto. (Irt)