Russia: neutralizzato uomo barricato in villa appartenuta a ex presidente ucraino Janukhovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato neutralizzato dagli agenti del ministero dell'Interno della regione di Mosca l'uomo in uniforme militare che si era barricato una casa privata appartenuta in passato all'ex presidente ucraino Viktor Janukhovic nel villaggio di Sherwood, nei pressi di Mosca. "Poiché il cittadino non ha risposto alle legittime richieste degli agenti di polizia, ha ignorato gli appelli alla resa, ha sparato contro le forze dell'ordine", le forze di sicurezza hanno deciso di entrare in azione. "A seguito delle misure adottate, l'autore del reato è stato neutralizzato", si legge nel comunicato. Secondo le informazioni a disposizione, il nome dell'uomo sarebbe Vyjacheslav e avrebbe sparato contro le forze dell'ordine utilizzando un fucile d'assalto Kalashnikov. Stando a quanto riferito al canale Telegram “112” da alcuni residenti locali, l'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich viveva in questa casa. Secondo gli ultimi dati, la villa ora appartiene alla cittadina moscovita Larisa V. ma nell'ultimo periodo è rimasta disabitata. (Rum)