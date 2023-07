Spagna: Sanchez si rilassa in bici con la moglie il giorno prima delle elezioni - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez si rilassa facendo un'escursione in bicicletta il giorno prima delle elezioni generali che si terranno domani. In un video pubbblicato sul suo profilo Twitter, Sanchez ha pubblicato un video girato da una videocamera montata direttamente sulla sua bicicletta. Oltre al filmato, il premier spagnolo ha scritto: “Natura, sport e la migliore compagnia”. Una chiara allusione alla sua consorte, María Begona Gómez Fernández , con cui si scambia un bacio affettuoso al termine del video. Dato per sfavorito alle elezioni di domani, che dovrebbero vedere affermarsi il Partito popolare guidato da Alberto Nunez Feijoo, Sanchez ha voluto comunque rilassarsi insieme a sua moglie nella giornata del silenzio elettorale che precede il voto. (Spm)