Santanchè: Ricciardi (M5s), Borghi ridicolo, non ne azzecca una

- Enrico Borghi "oggi fa fantapolitica, ma come al solito non ne azzecca una, accecato com'è dall’odio verso il Movimento (era infatti una sentinella renziana che si è attardata nel Pd prima di passare definitivamente a Italia viva). Il M5s reputa grave la presenza di Santanchè al governo ed è conseguente con la mozione di sfiducia. Nel mondo fantascientifico di Borghi, il Movimento cinque stelle fa un favore a Meloni perché vota la sfiducia della sua ministra. E' ridicolo. In questo mondo alla rovescia sarebbe invece seria la scelta di Borghi che - da quel che leggiamo - quella mozione non la voterà. Borghi è capogruppo di Azione-Iv, stampelle del governo Meloni su tanti temi senza un'idea comune neanche sul caso Santanché. Se non vuole fare favori a Meloni lo dimostri: voti anche lui la sfiducia a Santanchè. Altrimenti occupi il suo tempo per concentrarsi sulle liti fra Renzi e Calenda, che dicendo tutto e il contrario di tutto finiscono sempre per rivelarsi fra i migliori alleati di questo governo". Lo afferma, in una nota, Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5s e componente della commissione di Vigilanza Rai. (Com)