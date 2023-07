Australia: gli Usa commissionano a Sydney una nave da guerra, è la prima in servizio attivo in un porto straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno commissionato una nave da guerra a Sydney, in Australia, segnando il primo servizio attivo della Marina statunitense in un porto straniero. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa australiano Richard Marles, per il quale la messa in servizio della nave statunitense nelle acque australiane riflette "il nostro impegno condiviso a sostenere l'ordine basato sulle regole". Stati Uniti e Australia stanno intensificando le loro relazioni militari in risposta all'espansione regionale della Cina. "Gli australiani possono essere orgogliosi che questa nave, progettata nell'Australia occidentale dall'industria locale e chiamata Hmas Canberra, sia stata commissionata qui per la prima volta nella storia della Marina degli Stati Uniti", ha detto ancora Marles. La nave da combattimento, che prende il nome da un incrociatore della Royal Australian Navy affondato mentre sosteneva gli sbarchi dei marine statunitensi a Guadalcanal nel 1942, è stata commissionata durante una cerimonia presso una base navale australiana nel porto di Sydney, e si unirà ufficialmente alla flotta attiva della Marina degli Stati Uniti. La cerimonia arriva nel mezzo delle esercitazioni militari Talisman Saber, che si tengono ogni due anni tra Stati Uniti e Australia e sono considerate una dimostrazione di forza nel contesto delle sfide in corso con Pechino per il controllo dell'Indo-Pacifico. (Was)