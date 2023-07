Francia; vice ammiraglio Vaujour è il nuovo capo di Stato maggiore della marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ammiraglio Nicolas Vaujour è stato nominato capo di Stato maggiore della marina francese. Succede all'ammiraglio Pierre Vandier che sarà il maggior generale delle forze armate dal primo settembre. La carriera militare del vice ammiraglio Vaujour è iniziata nel 1989, quando è entrato a far parte dell'Ecole Navale, per poi proseguire sulla portaelicotteri Jeanne d'Arc, sulle fregate Ventose, De Grasse, Jean Bart e Cassard. Nel 2004 ha assunto il comando del torpediniere Commandant Biro, quindi due anni dopo è entrato a far parte del Collegio di difesa congiunto. (Frp)