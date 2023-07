Autonomia: Carfagna (Azione), su Lep Cassese-Guzzetta smentiscano operazione azzera-nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo sul 'Mattino', in un articolo a firma di Marco Esposito, che il sottogruppo 3 del Comitato Lep voluto dal ministro Calderoli e presieduto dal professor Sabino Cassese nega l'esistenza del Lep asili nido fissato su mia iniziativa dal precedente governo. Quel Lep indica la quota di posti al nido che ogni singolo Comune italiano deve offrire entro il 2026 (33 posti ogni 100 bambini) e la sua realizzazione materiale è stata già avviata e finanziata: il Pnrr mette i fondi per i 'mattoni', la legge di bilancio 2022 stanzia le risorse per la gestione e il personale". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, già ministro per il Sud e la Coesione territoriale nel governo Draghi. "Chiedo al presidente Cassese, ma anche al prof. Giovanni Guzzetta, relatore del Sottogruppo 3: che senso ha negare l'esistenza di questo Lep e definirlo 'non determinato'? Forse si ha paura di dire che il primo Lep italiano, e uno dei più importanti, è stato definito dalla sottoscritta e dal governo di Mario Draghi? Autorevoli giuristi come loro dovrebbero dissociarsi da questi trucchi propagandistici. Il Lep asili nido esiste, è incardinato e finanziato in ogni singolo Comune, il governo pensi a realizzarlo fino in fondo anziché fingere che non esista per poterlo riscrivere, probabilmente in peggio, solo per intestarsene poi il merito", conclude Carfagna. (Com)