Libia: Istituto studi sicurezza, traffici illeciti dilagano per assenza istituzioni

- L’instabilità e l’assenza di un’autorità istituzionale forte hanno favorito in Libia il dilagare dei traffici illeciti, dal contrabbando di droga alla tratta di esseri umani. Lo si apprende dal quotidiano libico “Al Wasat”, che ha citato un rapporto pubblicato recentemente dall’Istituto per gli studi sulla sicurezza (Institute for Security Studies, Iss). Secondo il rapporto, in potere reale in Libia è nelle mani di gruppi armati concorrenti, che hanno contribuito a rendere endemici i traffici illeciti, incluso il contrabbando di carburante verso i Paesi vicini. La Libia, inoltre, è diventata un centro nodale per le reti del traffico di stupefacenti, che ne sfruttano il territorio per nascondere e vendere droghe, in particolare cocaina e hashish. In terzo luogo, il Paese nordafricano è uno dei principali punti di partenza per la tratta di esseri umani e il traffico di migranti che tentano di attraversare il Mar Mediterraneo per raggiungere le coste dell’Europa. Le attività illegali, che affondano le loro radici nell’instabilità della Libia e nell’assenza di istituzioni in grado di controllarne l’intero territorio, hanno, a loro volta, esacerbato le precarie condizioni di sicurezza del Paese. Infatti, il pagamento da parte delle reti del contrabbando di ingenti somme di denaro ai gruppi armati, in cambio della “protezione” durante il loro passaggio tra le varie regioni libiche, ha scatenato una “violenta concorrenza” tra le milizie per la conquista di porzioni sempre maggiori di territorio. In tale contesto, secondo l’Iss, le sanzioni imposta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dagli Stati Uniti non sono state sufficienti a fermare i traffici illeciti. Infatti, si tratta di provvedimenti che colpiscono individui che hanno legami con la tratta di esseri umani e con il traffico di carburante e stupefacenti, ma non risolvono alla radice l’instabilità del Paese, che costituisce un terreno fertile per il proliferare di attività criminali. (Lit)