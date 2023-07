Sanità: Rotondi (Fd'I), Ddl su endometriosi importante per informare e dare assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il disegno di legge "Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi" a prima firma del senatore Andrea De Priamo (Fd'I) e sottoscritto da altri senatori, "è un atto di cui si avverte la necessità e l'urgenza, per poter avviare quanto prima, quella che dovrà essere una vera e propria campagna nazionale di informazione e assistenza per questa patologia, ancora purtroppo non sufficientemente conosciuta". Così in un comunicato Marika Rotondi consigliere regionale del Lazio di Fd'I. "La conferenza stampa di presentazione, tenutasi il 20 luglio in Senato, alla quale ho avuto l'onore di partecipare insieme ad altri autorevoli esponenti politici, ha messo in luce con chiarezza i danni prodotti da questa patologia sulla salute delle donne, anche a livello psicologico.Gli Obiettivi tracciati dal DDL 630, tra i quali la formazione di medici ed infermieri specializzati per favorire le diagnosi, il riconoscimento degli effetti invalidanti e, conseguenti forme di tutela delle pazienti che soffrono di endometriosi, qualora l'atto divenisse legge, rappresenterebbero un consistente progresso in materia di esigenze sanitarie femminili. L'auspicio è che la politica trasversalmente, ed in particolar modo le istituzioni che a vario titolo si occupano di Sanità collaborino e soprattutto, che si giunga presto all'approvazione della legge. Bisogna dare risposte concrete alle tante donne che a causa della mancata diagnosi della malattia, patiscono sofferenze e conseguenti ricadute negative sulla propria vita lavorativa e sociale, nonché ostacoli alla fertilità. Poter indirizzare le pazienti ad un percorso che preveda la possibilità di effettuare la diagnosi di accertamento precoce della endometriosi, da parte di medici specializzati e adeguatamente formati, consentirebbe loro di accedere a trattamenti che potrebbero mitigare sintomatologia e conseguenze sulla salute", conclude Rotondi. (Com)