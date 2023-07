Bosnia: Dodik, il 4 agosto riunione intergovernativa Repubblica Sprska-Serbia a Banja Luka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Republika Srpska Milorad Dodik ha dichiarato oggi che la riunione congiunta dei governi di Republika Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e della Serbia si terrà il 4 agosto a Banja Luka. Parlando all'emittente “Rtrs”, Dodik ha aggiunto che, sempre nella stessa giornata, è prevista la riunione del Consiglio per l'attuazione dell'Accordo sulle relazioni speciali. Il presidente della Republika Srpska ha affermato che successivamente si terranno diversi incontri bilaterali fra i ministri. "Successivamente io e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, andremo in via Petrovac, dove la colonna di profughi serbi è stata bombardata durante la seconda guerra mondiale, così come nel corso dell'operazione 'Tempesta'".(Seb)