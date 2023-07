Autostrade: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne uscite stazioni di Cassino e San Vittore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l'installazione di portali segnaletici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 luglio, sarà chiusa la stazione di Cassino, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pontercorvo; dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 luglio, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cassino. Lo comunica Autostrade. (Com)