Carceri: evaso detenuto milanese da Barcellona Pozzo di Gotto, Capece (Sappe), responsabilità "colletti bianchi"

- Dopo la clamorosa evasione di un detenuto, ieri pomeriggio, dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è vibrante la protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che torna a parlare di "evasione annunciata". "Adesso è prioritario catturare l'evaso", denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: "ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria della Nazione". "Da molto, troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall'universo penitenziario: i vari Governi e Capi Dipartimento che si sono alternati negli anni", denuncia il leader nazionale del SAPPE, "anziché adottare provvedimenti che garantissero ordine e sicurezza nelle carceri hanno dato corso ad una riforma penitenziaria che ha minato proprio la natura stessa di pena e carcere, affidando il carcere ai detenuti e depotenziando anche il ruolo della Polizia Penitenziaria. Il SAPPE denuncia da tempo che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, l'aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, la mancanza in organico di poliziotti penitenziari, il mancato finanziamento per i sistemi antintrusione e anti scavalcamento che spesso non funzionano". Dalle prime ricostruzioni, l'uomo (milanese) si sarebbe calato dalle mura con una rudimentale corda creata con delle lenzuola. (segue) (Com)