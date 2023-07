Milano: Paita (Iv) su statua Montanelli imbrattata, ambientalismo di alcuni è scusa per puntare alla decrescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso se la prendono pure con Indro Montanelli, incredibile, l'ambientalismo, per questi personaggi, è solo una scusa per puntare alla decrescita. Lo dicono chiaramente, d'altronde. E invece aver cura del pianeta deve andare di pari passo con la crescita economica. Esiste una terza via fra le teorie antiscintifiche che non riconoscono il cambiamento climatico e le politiche green ideologiche. È fatta di nucleare pulito, termovalorizzatori, economia circolare. Non di appelli alla recessione". Lo scrive sul suoi social la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita. (Com)