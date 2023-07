Puglia: De Palma e Di Cuia (FI), cresce famiglia di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cresce a Mottola la famiglia di Forza Italia: ieri, durante la 'Festa Azzurra', abbiamo dato il nostro benvenuto al consigliere comunale Vito Greco che ha deciso di aderire al partito lasciando il movimento civico nel quale era stato eletto e che, assieme ad Angelo Laterza, terrà alta la bandiera di Fi in Consiglio comunale. Così in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia di Taranto, Vito De Palma, e del consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. "È stata l’occasione anche per fare gli auguri di buon lavoro a Raffaele De Carlo, responsabile del movimento giovanile, ad Antonella Angiulli, coordinatrice di Azzurro Donna e a Francesca Pisano, nuova coordinatrice cittadina. A tutti loro facciamo un grande in bocca al lupo, nella certezza che sapranno interpretare al meglio i valori, le idee e i programmi di Forza Italia per il nostro territorio. La proposta politica di FI risulta sempre più apprezzata. La risposta del territorio all’appello del segretario (Antonio) Tajani a tutti i moderati", conclude la nota.(Com)