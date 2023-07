Mediterraneo: domani la Conferenza su sviluppo e migranti, l'Italia rafforza la sua azione diplomatica nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza internazionale sullo sviluppo e le migrazioni che si terrà domani a Roma rappresenta un ulteriore tassello dell’azione diplomatica a tutto campo del governo italiano con al centro il Mediterraneo allargato. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, la Conferenza, organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, è un’iniziativa di politica estera senza precedenti in tempi recenti, nella quale l’Italia esercita il suo ruolo guida nel Mediterraneo allargato per affrontare le emergenze che l’Italia non può e non vuole affrontare da sola. La Conferenza consentirà di avviare un progetto di lungo periodo, un percorso pluriennale internazionale con impegni concreti e verificabili da parte degli Stati partecipanti proprio sui temi dello sviluppo e delle migrazioni. Come riferiscono le fonti, d'altronde, c’è la consapevolezza che soltanto con un’azione coesa, determinata e capace di guardare lontano per affrontare le cause profonde dei flussi irregolari si potrà sconfiggere l’attività criminale dei trafficanti di esseri umani, sostenendo e promuovendo la migrazione legale in un contesto regolamentato. (segue) (Res)