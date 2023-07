Mediterraneo: domani la Conferenza su sviluppo e migranti, l'Italia rafforza la sua azione diplomatica nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza mira a governare il fenomeno migratorio, contrastare il traffico di esseri umani e promuovere lo sviluppo economico secondo un nuovo modello di collaborazione fra Stati, attraverso la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative e progetti in sei settori principali: agricoltura; energia; infrastrutture; educazione-formazione; sanità; acqua e igiene. Ovviamente, sempre stando a quanto riferito da fonti diplomatiche, non si potrà prescindere dagli investimenti nella tutela dell’ambiente e nella diversificazione delle fonti energetiche, con l’impegno a favorire lo sviluppo di energie rinnovabili e a basse emissioni negli Stati partner. Il percorso è concepito come un formato aperto a cui potranno aderire altri partner interessati che si riconoscono nella ratio, soprattutto sulla base della loro disponibilità a fornire un sostegno concreto. (segue) (Res)