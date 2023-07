Mediterraneo: domani la Conferenza su sviluppo e migranti, l'Italia rafforza la sua azione diplomatica nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza rappresenta un momento di discussione per mettere a punto una strategia di crescita e sviluppo finalizzata a conseguire l’obiettivo di coniugare un rinnovato impegno internazionale nel contrasto ai flussi migratori irregolari con lo sforzo per affrontarne le cause profonde politiche economiche e climatiche, secondo la logica del ‘Piano Mattei’, a conferma anche di quanto sia importante puntare sulla leva energetica per lo sviluppo dell’Africa e degli Stati di emigrazione e di transito. Come riferiscono le fonti, la Conferenza, infatti, è il primo passo verso l’elaborazione di quel Piano Mattei che l’Italia illustrerà a novembre in occasione della Conferenza Italia-Africa. L’obiettivo concreto è quello di individuare soluzioni condivise per gestire fenomeni così complessi che includono anche le sfide dello sviluppo energetico e il cambiamento climatico. Si vogliono gettare le basi per il lancio di nuove forme di sviluppo condivise, creando nuove rotte energetiche sostenibili dal sud verso il nord e nuove catene di approvvigionamento. (segue) (Res)