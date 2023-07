Mediterraneo: domani la Conferenza su sviluppo e migranti, l'Italia rafforza la sua azione diplomatica nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il formato della Conferenza comprende i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, nonché gli Stati membri dell'Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa e i vertici delle istituzioni europee e di quelle finanziarie internazionali. Nazioni di origine, di transito, di primo arrivo in Europa e partner come gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Non va dimenticato, sottolineano le fonti diplomatiche, che la Conferenza si svolge alla vigilia del vertice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) “Un Food Systems Summit +2 Stocktaking Moment’, a dimostrazione di come le tematiche di sviluppo e migrazioni siano strettamente collegate a quelle della sicurezza alimentare. La Conferenza avviene anche a pochi giorni dalla firma del memorandum d’intesa Ue-Tunisia per il partenariato strategico-globale su cui l’Italia con il presidente Meloni ha svolto un ruolo da protagonista. Un modello di partenariato, che si fonda su un approccio integrato, che potrà essere replicato con gli altri Stati del Nord Africa, a dimostrazione che affrontare il tema migratorio solo a livello securitario non funziona: bisogna guardare alle cause profonde del fenomeno. (segue) (Res)